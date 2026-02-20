Antalya’da bir meslek lisesinde sıra tartışması yüzünden bir öğrenci ağır yaralandı. Akran zorbalığına uğrayan 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç.'nin çenesi iki yerden kırıldı. 5 saatlik ameliyatla yüzüne plak yerleştirilen 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. eğitimden uzak kalırken, saldırgan öğrenciye verilen 5 günlük uzaklaştırma cezası "cezasızlık" tepkilerine neden oldu.

EĞİTİMİNDEN UZAK KALACAK

Ameliyat edilen 15 yaşındaki öğrencinin en az bir dönem eğitimden uzak kalacağı belirtilirken, veli disiplin cezasına tepki gösterdi.



Olay, 11 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Borsa Ticaret Meslek Lisesi’nde oldu. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs arasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi "kalkar mısın?" diyerek uyardı. Uyarının ardından sıradan kalkan öğrencinin bir süre sonra üç arkadaşıyla birlikte yeniden sınıfa geldiği iddia edildi. Muhammed Yasin Ç.’nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine çıkan kavgada , diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.’nin çenesine vurduğu, darbe alan öğrencinin yere düştüğü öne sürüldü.



Okul yönetimi tarafından Muhammed Yasin Ç.'nin velisine bilgi verildi. Öğrenci, ilk olarak sağlık ocağına götürüldü, ardından hastaneye sevk edildi. Öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi.



'5 SAATLİK BİR OPERASYON GEÇİRDİ'

Olayla ilgili konuşan veli Ergin Ç., şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta okul idaresinden telefon geldi. Arkadaşlar arasında kavga olduğunu ve diş kırıklığı yaşandığını söylediler. Beş dakika sonra tekrar arayıp çocuğun araştırma hastanesine sevk edildiğini bildirdiler. Okula gittiğimde oğlum çenesini tutuyordu. Yapılan kontrollerde çenesinin iki noktadan kırıldığı ortaya çıktı. 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık beş saat süren bir operasyon geçirdi. Plak yerleştirildi, bağlantılar yapıldı. Doktorlar tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi."

"AMBULANS BİLE ÇAĞRILMAMIŞ"

Veli Ergin Ç., olayın adli boyutuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık."

5 GÜN UZAKLAŞTIRMA

Olayın ardından disiplin kurulunun toplandığını belirten Ergin Ç., verilen cezaya itiraz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."



16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Muhammed Yasin Ç.’nin çenesinde iki noktada kırık tespit edilerek plak yerleştirildi. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçeceğini belirten veli Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu nedeniyle en az bir dönem okuldan mahrum kalacağını da sözlerine ekledi.