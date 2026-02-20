Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var?

Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var?

BDDK verilerine göre, bankalardaki altın mevduatı 5 yılda ikiye katlandı, 600 tonun üzerinde. Altının toplam mevduat içinde payı yüzde 15’e yükselirken, kişi başına düşen altın miktarı da il il hesaplandı.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 1

Altın, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. 2020 yılının başında bankalarda yaklaşık 300 ton olan altın, 2025 sonunda 600 tonu aştı. 2025'in aynı döneminde gram altın fiyatı da 455 TL’den 5.950 TL’ye kadar çıktı. Gram altın bugün ise spot piyasada 7.000 TL’ye yakın seviyelerde işlem görüyor.

1 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 2

Bankalardaki toplam mevduat içinde altın hesaplarının payını da yüzde 15’e yükseltti. Türkiye’nin toplam altın varlığı da tarihi seviyelere çıkardı.

2 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 3

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın altın dış ticareti ve yurtiçi üretim verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’deki toplam altın stoğu 4 bin 281 ton.

3 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 4

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, Aralık 2025 verilerine göre, sadece bankalardaki gerçek kişilere ait altın mevduatları dikkate alındığında illere göre kişi başına düşen altın miktarları şöyle:

4 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 5

İstanbul: 11,3 gram

5 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 6

Ankara: 9,1 gram

6 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 7

Muğla: 7,9 gram

7 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 8

Karabük: 7,6 gram

8 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 9

Isparta: 7,5 gram

9 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 10

İzmir: 7,2 gram

10 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 11

Karaman: 6,9 gram

11 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 12

Malatya: 6,9 gram

12 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 13

Eskişehir: 6,8 gram

13 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 14

Antalya: 6,7 gram

14 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 15

Çanakkale: 6,7 gram

15 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 16

Balıkesir: 6,4 gram

16 17
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var? - Resim: 17

Burdur: 6,4 gram

Rize: 6,4 gram

Trabzon: 6,4 gram

Karadeniz Bölgesi'nin kişi başına düşen altın miktarında büyük şehirleri geride bırakarak zirveye yerleşmesi dikkat çekti. Öte yandan altın zengini iller sosyal medyada da gündem oldu.

17 17
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro