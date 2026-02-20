Altın, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. 2020 yılının başında bankalarda yaklaşık 300 ton olan altın, 2025 sonunda 600 tonu aştı. 2025'in aynı döneminde gram altın fiyatı da 455 TL’den 5.950 TL’ye kadar çıktı. Gram altın bugün ise spot piyasada 7.000 TL’ye yakın seviyelerde işlem görüyor.
Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var?
BDDK verilerine göre, bankalardaki altın mevduatı 5 yılda ikiye katlandı, 600 tonun üzerinde. Altının toplam mevduat içinde payı yüzde 15’e yükselirken, kişi başına düşen altın miktarı da il il hesaplandı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Bankalardaki toplam mevduat içinde altın hesaplarının payını da yüzde 15’e yükseltti. Türkiye’nin toplam altın varlığı da tarihi seviyelere çıkardı.
QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın altın dış ticareti ve yurtiçi üretim verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’deki toplam altın stoğu 4 bin 281 ton.
Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, Aralık 2025 verilerine göre, sadece bankalardaki gerçek kişilere ait altın mevduatları dikkate alındığında illere göre kişi başına düşen altın miktarları şöyle:
İstanbul: 11,3 gram
Ankara: 9,1 gram
Muğla: 7,9 gram
Karabük: 7,6 gram
Isparta: 7,5 gram
İzmir: 7,2 gram
Karaman: 6,9 gram
Malatya: 6,9 gram
Eskişehir: 6,8 gram
Antalya: 6,7 gram
Çanakkale: 6,7 gram
Balıkesir: 6,4 gram
Burdur: 6,4 gram
Rize: 6,4 gram
Trabzon: 6,4 gram
Karadeniz Bölgesi'nin kişi başına düşen altın miktarında büyük şehirleri geride bırakarak zirveye yerleşmesi dikkat çekti. Öte yandan altın zengini iller sosyal medyada da gündem oldu.