Altın zengini iller belli oldu: Zirvede hangi şehir var?

Altın, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. 2020 yılının başında bankalarda yaklaşık 300 ton olan altın, 2025 sonunda 600 tonu aştı. 2025'in aynı döneminde gram altın fiyatı da 455 TL’den 5.950 TL’ye kadar çıktı. Gram altın bugün ise spot piyasada 7.000 TL’ye yakın seviyelerde işlem görüyor.