Çanakkale’nin Kepez beldesinde 3 Şubat’ta yaşandığı öne sürülen olayda, aynı okulda öğrenim gören iki 8’inci sınıf öğrencisi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Hafız Halil Atan Ortaokulu’nda beden eğitimi dersi sırasında başlayan gerilim, okul çıkışında kavgaya dönüştü.

Aynı yaştaki öğrenci tarafından darbedildiği belirtilen 14 yaşındaki N.B. , hastaneye götürüldü ve 9 gün darp raporu aldı. Olay anının başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

Aile, yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Tehdit edildiğini öğretmenlerine söylemiş'

N.B.’nin babası Harun B., kızının ders sırasında tehdit edildiğini ve durumu öğretmenlerine bildirdiğini iddia etti. Baba, kızının iki kez öğretmene başvurduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü.

Harun B., okul yönetiminin kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapmadığını belirterek, “Bu şekilde kızımı bile bile tehlikeye attılar. Okul yönetiminden de şikayetçi olacağız. Şu anda savcılık süreci devam ediyor” dedi.

Aile, olayla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer durumların yaşanmaması için sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep ediyor. Soruşturma sürüyor.