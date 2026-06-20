Kaynak: İHA

Mesajında babaların aile yapısının güçlenmesinde ve geleceğin inşasında üstlendikleri role dikkat çeken Başkan Yılmaz, onların sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla toplumun temel direklerinden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz açıklamasında, “Hayatın her aşamasında yanımızda olan, sevgileriyle bize rehberlik eden ve fedakârlıklarıyla ailelerini ayakta tutan babalarımız, aile kurumunun en kıymetli unsurlarındandır. Çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması için büyük özveriyle çalışan babalarımız; sabrın, sorumluluğun ve karşılıksız sevginin en anlamlı örneklerini sergilemektedir.

Evlatlarının ilk rol modeli, ilk yol göstericisi ve en güçlü destekçisi olan babalar, yalnızca ailelerine değil, toplumsal hayata da önemli katkılar sunmaktadır. Bizlere düşen görev ise yaşamımız boyunca sevgisini ve emeğini esirgemeyen babalarımızın değerini bilmek ve onları her zaman saygıyla anmaktır.

Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, çocukları için özveriyle mücadele eden tüm babalara minnet duyuyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, merhum babam Ahmet Yılmaz’ı rahmetle anıyor; şehit babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Hayatını kaybetmiş tüm babalarımızı saygı ve rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.