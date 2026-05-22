Gazeteci Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde adaylığını eleştiren gazetecilere "AKP'li" yakıştırması yapıldığını hatırlattığı paylaşımında CHP seçmeninin manipüle edildiğini dile getirdi.

Özdil'in paylaşımı şöyle:

Che Kemal, Gandi Kemal, Atatürkçü Ekmeleddin, Piro Kemal, yüzde 60’la kazanıyor… Düpedüz yalan olduğunu bile bile halkın gözünün içine bakarak bu cilalamayı yapan iliştirilmiş gazeteciler, hiç utanmadan koro halinde saf değiştirip, normalleşme’yi, mesir macunu’nu ekose ceket’i mecliste esas duruş’u parlattılar, havlu’ya poşet’e bile kılıf aradılar, bunlara -paralel- olarak, namuslu gazetecilere iftira atıp, “Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlerin üstünü kazıyın, Akp’li çıkar” diyenler, şimdi yüzleri bile kızarmadan, “Kılıçdaroğlu sarayın adamı” diyor… İdrak edenleri tenzih ederim ama, CHP seçmeni -para ve kişisel ikbal hesaplarıyla- manipüle edildi, olan CHP’ye ve Türkiye’ye oldu… Şunu da not ediverin lütfen, öyle bir gerçekle yüzleşilecek ki, butlan kararı bile devede kulak kalacak.