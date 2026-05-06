CHP’nin 38. Olağan Kurultay davası bugün Ankara'da görüldü. Ceza davası olarak açılan ve aralarında tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olarak yargılandığı davadan çıkacak kararın 'butlan davasını' etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bugünkü dava daha önce 4 defa ertelenmişti.

DURUŞMA SAVCISINDAN ADEM SOYTEKİN DİNLENSİN TALEBİ

Kurultaya yönelik usulsüzlük iddiasıyla ilgili davada, duruşma savcısı “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle itirafçı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi. Davaya savcılığın talebinin ardından ara verildi. Aranın ardından 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi yönündeki savcılık talebi kabul edildi. Dava 1 Temmuz'a ertelendi.

Ankara'daki mahkeme, geçtiğimiz günlerde yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da görülmekte olan Aziz İhsan Aktaş davanın iddianamesini incelemek üzere talep etmişti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına yönelik açılan ceza davasının 23 Şubat tarihli üçüncü celsesinde; mevcut dosyanın, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davası ile birleştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştu.