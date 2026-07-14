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Yılmaz Özdil youtube kanalından yaptığı yayında Haluk Levent'in gözaltına alınması konusunu işlerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın ardından Türk Kızılay'ına yaptığı 150 bin TL'lik bağışı da işaret etti.



Adalet Bakanı Akın Gürlek’in şahsına yönelik iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı ve kazandığı manevi tazminat davasına değinen Özdil, Gürlek’in tahsil ettiği 150 bin TL’yi Türk Kızılayı’na bağışlaması üzerinden çarpıcı analizde bulundu.



"ÖZGÜR ÖZEL'E SIZDIRILAN BİLGİ" VE KUMPAS İDDİASI

Adalet Bakanı Gürlek hakkında ortaya atılan "14 tapu" iddialarını "kumpas" olarak nitelendiren Yılmaz Özdil, bu bilgilerin kaynağına dair dikkat çekici iddialarını yineledi. Özdil, yayında;

MUHALİF MEDYAYA SESSİZLİK VE SANSÜR ELEŞTİRİSİ





Özgür Özel’in davayı kaybetmesinin ardından muhalif medyanın tutumunu sert bir dille eleştiren Özdil, medyanın bu bilgiyi CHP seçmeninden sakladığını iddia ederek, şunları söyledi:

"CHP'nin ve muhalif medyanın bu bilginin üstüne hemen atlayacağını, sorup soruşturmadan atlayacaklarını anlattım. Bunu özellikle önce muhalif medyaya, oradan da Özgür Özel'e sızdırdıklarını söyledim. Özgür Özel'in bu konuda kullanıldığını, dönüp dolaşıp hem Özgür Özel'e hem de CHP'ye çok büyük zarar vereceğini anlattım, uyardım, uyarmaya çalıştım. Ama bu CHP'den maaşa bağlanan troller ve sosyal medyada beraber çalıştıkları FETÖ'cü hesaplar ne yaptı? Ortaklaşa devreye girdiler. 'Yılmaz Özdil, Akın Gürlek'in adamı' diye kampanya başlattılar."



Gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i bekleyen diğer bir tehdide dikkat çekerek; Özgür Özel'in 'hapis cezası' alabileceğini gündeme getirdi.



DAVANIN SONUCU BELLİ OLDU: HAPİS CEZASI ALACAK

Tazminat davasının kaybedilmesinin, gelecekteki suç duyurusu davası için de bir işaret fişeği olduğunu savunan Yılmaz Özdil, yayını şu sözlerle noktaladı:

"Şu anda Özgür Özel'in milletvekili dokunulmazlığı olduğu için Akın Gürlek'in manevi tazminat davası işleme konularda ama suç duyurusu hapis cezası talep edildiği için işleme konulamaz. Özgür Özel'in milletvekilliği sona erdiği an ne olacak? Ondan yargılanacak. İşte belli oldu. Bunu kaybettiğine göre, onu da kaybedeceği kesinleşmiş oldu. Hapis alacak.

Aslında AKP içinde bir güç kavgası olduğunu, Özgür Özel'in bu güç kavgasında alenen kullanıldığını anlatırken... dönüp dolaşıp hem Özgür Özel'e hem CHP'ye büyük zarar vereceğini anlatırken, uyarırken 'Sen Akın Gürlek'in adamısın' dediler. Ben anlatamadım, hayat anlatıyor. Bakın hayat mutlaka anlatıyor."