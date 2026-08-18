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Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen yaşamını yitirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Güzin Büyükerşen'in hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Ünlüce sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hocamız Yılmaz Büyükerşen’in sevgili kardeşi Güzin Büyükerşen’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta değerli Hocamız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum"