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ABD'de 1943 yılında hatalı basılan bir Lincoln Wheat Cent, yıllarca bir kavanozda saklandıktan sonra açık artırmada 840 bin dolara (yaklaşık 39 milyon TL) satılarak dikkat çekti.

SAVAŞ YILLARINDA YAPILAN HATA SERVET KAZANDIRDI

1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle bakıra olan ihtiyaç hızla artınca ABD Darphanesi, savaş sanayisinde kullanılacak bakır rezervlerini korumak amacıyla bir sentlik madeni paraların üretiminde bronz yerine çinko kaplamalı çelik kullanma kararı aldı.

Ancak üretim sırasında beklenmedik bir hata yaşandı.

Darphane makinelerinde önceki üretimden kalan birkaç bronz plaka fark edilmeden kullanıldı ve çok az sayıda 1943 tarihli bronz Lincoln Wheat Cent yanlışlıkla basıldı.

Normal şartlarda dolaşıma çıkmaması gereken bu hatalı paralar, zamanla dünyanın en değerli madeni paraları arasında gösterilmeye başlandı.

DÜNYADA SADECE YAKLAŞIK 20 ADET KALDI

Uzmanlara göre, 1943 yılında yanlışlıkla basılan bronz Lincoln Wheat Cent madeni paralarından günümüze yalnızca yaklaşık 20 adet ulaşabildi.

Nadir bulunmaları nedeniyle koleksiyoncuların gözdesi haline gelen bu paralardan biri, yıllarca bir kavanozun içinde saklandı.

39 MİLYON TL'YE SATILDI

Yakın zamanda düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan hatalı basım madeni para, 840 bin dolara alıcı buldu.

Güncel kurla yaklaşık 39 milyon TL değerindeki satış, koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandırırken, söz konusu para en değerli hatalı basım madeni paralar arasında yerini bir kez daha korudu.