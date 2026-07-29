Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Nenad Markovic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli çalıştırıcının yeniden yeşil-kırmızılı ekibin başına geçtiği belirtildi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR BULUNUYOR

Karşıyaka'nın açıklamasında, Markovic'in antrenörlük kariyerine KK Bosna'da başladığı, daha sonra Panionios'ta görev yaptığı hatırlatıldı.

Deneyimli başantrenörün, Trabzonspor ile 2015 yılında EuroChallenge finali oynadığı, 2016-2017 sezonunda ise Karşıyaka'yı çalıştırdığı ifade edildi.

FIBA KITALARARASI KUPASI'NI KAZANDI

Nenad Markovic'in kariyerindeki önemli başarılar arasında Tenerife ile 2017 FIBA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu da yer alıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Gaziantep Basketbol, JDA Dijon, Dinamo Sassari ve Bursaspor'da görev yaptı.

SON OLARAK PANIONIOS'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi Panionios'un başında görev yapan Markovic yıllar sonra yeniden Karşıyaka'ya geri döndü.