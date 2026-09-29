Otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Dünyada Yılın Otomobili 2027 (World Car of the Year) ödüllerinin ana kategorisinde yarışacak ilk 56 aday kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan liste, küresel otomotiv sektöründeki rekabetin yön değiştirdiğini net bir şekilde ortaya koydu. Aday gösterilen 56 modelin tam 27’sinin Çin menşeli markalardan oluşması, Çinli üreticilerin yalnızca uygun fiyat politikalarıyla değil, teknoloji ve kalite algısıyla da pazarın üst sıralarında konumlandığını gösteriyor.

Ana kategoride "2027 Dünyada Yılın Otomobili" unvanını elde edebilmek adına modellerin oldukça katı şartları karşılaması şart koşuluyor. Aday bir aracın yıllık en az 10 bin adetlik üretim rakamına ulaşması, kendi iç pazarında lüks segment sınırının altında fiyatlandırılması ve 1 Ocak 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında en az iki farklı kıtadaki en az iki büyük pazarda resmi satışta bulunması gerekiyor.

KÜRESEL DEVLER İLE ÇİNLİ MARKALAR KARŞI KARŞIYA

Ana kulvarda BMW i3, Hyundai Ioniq 3, Kia Telluride, Mazda CX-5, Volvo EX60 ve Mercedes-Benz’in yeni elektrikli modelleri boy gösterirken; Çin tarafında BYD Ti7, Chery Q, Deepal S07, Geely Starray EM-i, Leapmotor T03, Lynk & Co 900, Onvo L90 ve Zeekr 8X gibi dikkat çeken araçlar yarışa dahil oluyor.

DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ 2027 ADAY LİSTESİ

-BMW i3

-Buick Electra E7

-BYD Ti7

-Changan Nevo Q05

-Chery Q

-Chevrolet Aveo

-Chevrolet Captiva EV / PHEV

-Cupra Raval

-Deepal S05

-Deepal S07

-DS N°7

-Exeed Exlantix ET

-Exeed RX

-GAC Aion UT

-GAC Aion V

-Geely EX2

-Geely Starray EM-i

-Hyundai Bayon

-Hyundai IONIQ 3

-Hyundai Tucson

-iCAUR v23

-Infiniti QX65

-Jetour G700

-Jetour T2

-Kia EV2

-Kia Seltos

-Kia Syros EV

-Kia Telluride

-Leapmotor B10

-Leapmotor C10

-Leapmotor T03

-Lepas L6 EV

-Lepas L8 PHEV

-Lexus ES

-Lincoln Corsair

-Lynk & Co 900

-Mazda CX-5

-Mazda CX-6e / EZ-60

-Mercedes-Benz Electric C-Class

-Mercedes-Benz Electric GLC

-Mercedes-Benz GLA

-MG4 EV Urban

-Nissan Frontier Pro

-Nissan NX8

-Omoda 4

-Onvo L90

-Polestar 4 SUV

-Renault Filante

-Subaru Trailseeker

-Subaru Uncharted

-Volkswagen Atlas / Teramont Pro

-Volvo EX60

-XPeng G6 2026 Edition

-XPeng L03

-XPeng P7+

-Zeekr 8X

ALT KATEGORİLERDE ŞEHİR, LÜKS VE PERFORMANS YARIŞI

Organizasyon komitesi ana yarışın yanı sıra alt kategorilerdeki iddialı modelleri de belirledi:

Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCAUR v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 ve Mercedes-Benz GLA.

Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Audi Q7, Audi Q9, Avatr 07, BMW X5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Range Rover EV, XPeng X9 ve Zeekr 9X.

Dünyada Yılın Performans Otomobili: Alpine A390 GTS, Chevrolet Corvette ZR1 / ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV4 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Mercedes-AMG Electric GT 4-Kapı Coupé, Porsche Cayenne Turbo Electric ve Zeekr 7GT.

Dünya çapında 100’ü aşkın uzman otomotiv gazetecisinin oylamalarıyla belirlenecek kazananlar, 24 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek görkemli törenle sahibini bulacak.