Kaynak: İHA

Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe, gece boyunca dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Konserin son bölümünde ise iş insanı İbrahim Sayın tarafından hazırlanan doğum günü pastası ve görsel şovla sanatçı için sürpriz bir kutlama yapıldı.

“DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK BANA SAÇMA GELİYOR”

Sahnede konuşan Tilbe, doğum günü kutlamalarını anlamlı bulmadığını belirterek, "Doğum günü kutlamak bana çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? Biten bir şeyi kutlamak bana farklı geliyor. Yine de bu güzel düşünce için teşekkür ederim. İbrahim, sen benim canımsın" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, sözlerini, "Herkes için Allah'tan sağlık, huzur ve hayırlısını diliyorum. Dünyada bunlardan daha kıymetli bir şey yok. 60 yaşından bakınca hayat farklı görünüyor. 18 yaşındayken ise insana her şey bambaşka geliyor" diyerek sürdürdü.

Doğum günü sürprizinin ardından konserine kaldığı yerden devam eden Yıldız Tilbe, sevilen eserlerini seslendirerek Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.