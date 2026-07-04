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Kaynak: İHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir ahıra yıldırım isabet etti. Olayda 3 büyükbaş hayvan telef olurken, çiftlik sahibi de yaralandı.

Olay, Küçük Hıdır (Hıdırköy) köyünde meydana geldi. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak sırasında, hayvancılıkla uğraşan Günay Karakaş'a ait ahıra yıldırım düştü. Yıldırımın oluşturduğu elektrik akımı nedeniyle ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi.

HAYVANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Yıldırımın ardından ahırdaki diğer hayvanları dışarı çıkarmaya çalışan Günay Karakaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

İlk müdahalesi İpsala Devlet Hastanesi'nde yapılan Karakaş, tedavisinin sürdürülmesi için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AHIRDA DA HASAR OLUŞTU

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, büyükbaş hayvanların yıldırımın neden olduğu elektrik akımı sonucu telef olduğu belirlendi. Olayda ahırdaki çeşitli malzemeler zarar görürken, yapıda da maddi hasar oluştu.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren çiftlik sahibi Günay Karakaş, yıldırım nedeniyle 3 büyükbaş hayvanını kaybettiğini söyledi.