Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik ilaç desteğini içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi gören en fazla 1 milyon hasta, sosyal güvence şartı aranmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlardan faydalanabilecek.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK

Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman ürünleri ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar hastaların kullanımına sunulacak.

Söz konusu ilaçlar, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ulaştırılacak.

Kararın uygulanmasından Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.