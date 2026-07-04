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Kaynak: İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı.

Olay, Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti yolunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce küfürleşme nedeniyle husumet oluşan iki grup konuşmak için bölgede buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Bilal Erten olay yerinde yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.