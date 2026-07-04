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Kaynak: DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek iki grup arasında kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TARAFLAR BİBER GAZIYLA DAĞITILDI

Polis ekiplerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen taraflar kavgayı sürdürünce, ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından kavga sona ererken, olayın yeniden yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.