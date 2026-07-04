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Kaynak: DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Olay, Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir Ataş ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ataş'ın sol koltuk altına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI DEHŞETİ KAYDETTİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, vurulduktan sonra yere düşen Ataş'ın uzun süre yerde darbedildiği görüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Aydın ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar ve Furkan Bel, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın yol kenarında bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.