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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi ziyareti sırasında konaklaması beklenen otelin yakınında bulunan YDA Center'ın satış ofisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle Söğütözü Metro İstasyonu geçici olarak hizmete kapatıldı.

Yangın, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki YDA Center'ın satış ofisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, satış ofisinin asma katında çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı.

YOĞUN DUMAN METRO İSTASYONUNA ULAŞTI

Yangın sırasında yükselen yoğun dumanın Söğütözü Metro İstasyonu'na ulaşması üzerine istasyon, tedbir amacıyla geçici olarak yolcu kullanımına kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

YARALANAN OLMADI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.