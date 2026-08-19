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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkılan Sağlamtaş Ortaokulu’nun yerine yapılan yeni okul binasında sona gelindi.

6 sınıflı olarak prefabrik statüde inşa edilen okulda çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına uygun bir ortamda ders başı yapabilmesi için son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

VALİ SOYTÜRK OKULDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yapımı devam eden Sağlamtaş Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul binasında incelemelerde bulundu. Sınıfları ve okulun diğer bölümlerini gezen Soytürk, yetkililerden okulun son durumu ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YENİ EĞİTİM YILINA HAZIR HALE GETİRİLECEK

Vali Soytürk, okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılına eksiksiz şekilde hazır hale getirilmesi yönünde talimat verdi.

Yeni okul binasında son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yeni eğitim döneminde ders başı yapması hedefleniyor. Soytürk’ün ziyaretine Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve ilçe protokolü de eşlik etti.