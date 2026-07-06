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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1970-1980 yılları arasında yetiştirme yurdunda kalan vatandaşların Vadipark Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği buluşmaya katıldı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski yetiştirme yurdu sakinleri, geçmişe dair anılarını tazeleyerek hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı programda Başkan Subaşı da vatandaşlarla sohbet ederek onların anılarına ortak oldu.

Buluşmanın ardından değerlendirmede bulunan Başkan Melek Mızrak Subaşı, hayatın farklı yönlere savurmasına rağmen kardeşlik bağlarını hiç koparmayan vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Subaşı, "1970-1980 yılları arasında yetiştirme yurdunda kalan kıymetli vatandaşlarımızın gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşmada hasretlerine ve anılarına ortak olduk. Hayatın farklı yollarına savrulsalar da kalplerindeki kardeşlik duygusunu hiç kaybetmeyen bu güzel insanlara samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.