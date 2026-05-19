Sivas'ta son günlerde etkili olan ani hava değişimleri, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini de olumsuz etkiledi. Mevsim normallerine ters giden hava şartları nedeniyle bir gün sıcak, bir gün soğuk ve yağışlı seyreden hava, kangalların hem fiziksel hem de psikolojik durumlarına yansıdı.

"KANGALLAR DEPRESYONA GİRDİ"

Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, ani hava değişimlerinin kangalları olumsuz etkilediğini belirterek, "Mevsimlerden inanılmaz değişim var. Günde en az 3-4 mevsimi yaşıyoruz. Bu durum ise hayvanlara çok olumlu yansımıyor. Hayvanlar, bu mevsim döngüsünü beyinlerinde oturtamadılar. Bu durum hayvanların yemelerine, tüylerine ve psikolojilerine yansıyor. Her türlü olumsuzluğu köpekler yaşıyor. Bunun sebebi ise sabit olmayan bir mevsim döngüsünün olmasıdır.

Kangallar soğuk iklim canlılarıdır. Soğuk iklim kangallar için bir hediyedir. Bu ani hava değişimleri bütün canlıları olumsuz etkilemiştir diye düşünüyorum. Bu durum ise bizim kangalları depresyona soktu.

Mutsuzlar, huzursuzlar ve tüylerini atamıyorlar. Atılan tüy bölgelerinde tekrar tüy kapladığını görüyoruz. Böyle soğuk bir zamanda yemelerinde bir problem olmuyor fakat 1-2 saat sonra farklı bir iklim geldiği zaman hemen etkileniyorlar. Çok enteresan bir iklim döngüsü var. Sabit olmayan bir iklim hayvanlara hasar verir" dedi.