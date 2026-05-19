Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya uçağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ı taşıyan uçakla aynı apronda bulunduğunu öne sürdüğü 4X-CNA tescilli jetin uçuş kayıtlarına ulaştıklarını belirtti.

CHP’li Yavuzyılmaz, FlightRadar verilerine dayandırdığı açıklamasında, söz konusu jetin olay günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ayrıldıktan sonra İsrail’e gittiğini iddia etti.

“1 SAAT 41 DAKİKA AYNI APRONDA KALDILAR”

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre, Libya heyetini taşıyan uçak 22 Aralık’ta Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra yabancı devlet uçaklarının park edildiği 1 No’lu apron yerine 5 No’lu aprona yönlendirildi.

CHP’li isim, ertesi gün Libya uçağının mürettebatı oteldeyken 4X-CNA tescilli jetin de aynı aprona giriş yaptığını ve iki uçağın yaklaşık 1 saat 41 dakika boyunca aynı bölgede kaldığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz, önce şüpheli jetin havalandığını, ardından Libya uçağının kalkıştan kısa süre sonra Ankara sınırları içinde düştüğünü savundu.

Ayrıca 5 No’lu apronu izlemesi gereken güvenlik kameralarının olay günü çalışmadığını iddia eden Yavuzyılmaz, hükümete kamera kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu.