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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



İki dönemdir Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yeşilce Köyü’nde muhtarlık görevini büyük bir özveriyle sürdüren, köy halkının sevgisini ve güvenini kazanan Cemil Arslan (51), geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilce Köyü’nde el biçeriyle çayır biçtiği sırada aniden fenalaşan Cemil Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Cemil Arslan’ın beklenmedik vefatı başta Yeşilce Köyü olmak üzere Şavşat genelinde ve muhtar camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Güler yüzü, yardımseverliği, dürüstlüğü ve herkese eşit yaklaşımıyla tanınan Arslan, yalnızca bir muhtar değil; köyünün ağabeyi, dert ortağı ve yol göstericisiydi.

Görev yaptığı iki dönem boyunca vatandaşların sorunlarını kendi sorunu gibi gören, gece gündüz demeden köyü için çalışan Cemil Arslan, hizmet anlayışı ve insan sevgisiyle gönüllerde silinmeyecek izler bıraktı. Onun ardından söylenen ortak cümle ise, “Çok iyi bir insandı.” oldu.

Bugün Yeşilce Köyü’nün sokaklarında büyük bir sessizlik, yüreklerde ise tarif edilmesi güç bir hüzün var. Çünkü bir köy, sadece muhtarını değil; güven duyduğu, sevdiği ve her zaman yanında bulduğu bir evladını kaybetti.

Cemil Arslan’ın ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan çok sayıda köy muhtarı, dostu ve vatandaş, duydukları derin üzüntüyü dile getirerek ailesine sabır ve başsağlığı mesajları yayımladı.