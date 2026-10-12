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Kaynak: Haber Merkezi

Türk sineması ve edebiyat dünyası önemli bir değerini daha kaybetti. Uzun süredir yaşamını Avustralya'da sürdüren usta oyuncu, yazar ve şair Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam'da özellikle karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ziyalan, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan usta yönetmen Yılmaz Güney ile yakın dostluğuyla da biliniyordu.

BEYAZPERDEYE YILMAZ GÜNEY'İN DAVETİYLE ADIM ATTI

Sanat hayatına askerlik görevinin ardından Adana Şehir Tiyatrosu'nda başlayan Ziyalan, bu kurumun kapanmasıyla sahne tozunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yutmaya devam etti. Sadece oyunculukla yetinmeyerek sanatın edebiyat dalında da eserler veren usta ismin "Asık Yüzlünün Biri" isimli ilk şiir kitabı 1963 yılında okuyucuyla buluştu.

Nihat Ziyalan'ın beyazperde serüveni ise 1966 yılında, çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in çağrısıyla İstanbul'a gitmesiyle şekillendi. Güney'in Mualla Özbek için çektiği "At Hırsızı Banuş" filmi, Ziyalan'ın sinema kariyerinin ilk basamağı oldu.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ KARAKTERLERİNE HAYAT VERDİ

Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak "kötü adam" rolleriyle izleyici karşısına çıkan Ziyalan, özellikle "Sezercik Aslan Parçası" filminde canlandırdığı "Nedim" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Usta oyuncu; Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Lale Belkıs ve Selma Güneri gibi Türk sinemasının efsane isimleriyle aynı projelerde yer alma fırsatı buldu.

Ziyalan'ın sinemadaki son çalışması ise yönetmen koltuğunda Türkan Şoray'ın oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Azap" filmi oldu.

KÜLTÜREL KATKILARI "ÇUKUROVA ÖDÜLÜ" İLE TAÇLANDIRILMIŞTI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şiir ve yazılarıyla da entelektüel bir birikim bırakan Adanalı sanatçı, memleketinin kültürünü yaşatmaya ve tanıtmaya büyük önem verdi. Nihat Ziyalan, Çukurova bölgesinin tanıtımına sunduğu bu kültürel katkılardan dolayı 2009 yılında "Çukurova Ödülü"ne layık görülmüştü.