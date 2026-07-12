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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin orman varlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yayımlanan videolu paylaşımda, “Yeşil Vatan’ımız aldığımız nefes, geleceğe bıraktığımız en değerli mirasımız” ifadelerine yer verildi.

YANGINLARA KARŞI TEKNOLOJİ DESTEKLİ MÜCADELE

Paylaşımda, orman yangınlarına hızlı müdahale için gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı belirtilerek, ateşin yalnızca 2 dakika içinde tespit edildiği ve ilk müdahalenin 11 dakika içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yangınlarla mücadelede hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde görev yaptığını vurguladı.

BİNLERCE PERSONEL VE ARAÇ GÖREV BAŞINDA

Açıklamada, 161 hava aracı, 10 bin 797 kara aracı, 28 bin orman kahramanı ve 140 bin gönüllü ile “yeşil vatan”ın her noktasının korunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, “Onu korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzdayız” ifadeleriyle, orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesinin yüksek tutulduğu mesajı verildi.