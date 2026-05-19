Her yıl orman yangınları ile ciğerlerimiz yanıp kül olurken 'Yeşil Vatan'a bir darbede Resmi Gazete'de yayımlanan kararla geldi. Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 MİLYON METREKAREYE YAKIN ALAN

Buna göre, söz konusu 23 ilde sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Orman sınırlarına çıkarılan toplam alanın yaklaşık 2 milyon metrekare olması dikkat çekti. Bununla birlikte listede Muğla, Aydın, Balıkesir, Mersin ve Rize gibi sit alanlarının, kıyıların ve turizm merkezlerinin dibindeki kritik parsellerin olduğu da görüldü.

Konuya ilişkin paylaşım yapan İnan Mutlu ise, kararla orman sınırları dışarısına çıkarılan koordinatların bazılarını paylaştı. Paylaşımdaki görselde Afrodisias Antik Kenti, Kazdağları'ndaki endemik koruma çeperi, Kemer Baraj Gölü gibi yerlere çok yakın veya hemen bitişiğindeki parsellerin orman sınırlarından çıkartıldığı anlaşıldı.

Akıllara ise "Orman sınırlarından çıkartılan bu alanlardan acaba yol mu geçecek, yoksa o alanlara villa mı yapılacak" sorusu geldi...

4 MİLYON METREKARE ORMAN OGM'YE TAHSİS EDİLECEK

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.