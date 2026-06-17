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Kaynak: AA

Dünyada yeşil ekonominin piyasa büyüklüğü Nisan 2026 sonu itibarıyla 10 trilyon doları aştı.

Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, yeşil ekonomi bağımsız bir sektör olarak değerlendirildiğinde dünyanın üçüncü en büyük sektörü konumuna yükseldi.

Nisan 2026 sonu itibarıyla 10 trilyon doları aşan piyasa büyüklüğüyle yeşil ekonomi, teknoloji ve sanayi sektörlerinin ardından en büyük alan olurken, sağlık sektörünü de geride bıraktı.

Yeşil ekonomi; yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, temiz ulaşım, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve çevresel çözümlerden gelir elde eden geniş bir şirket yelpazesini kapsıyor.

2022'DEN SONRA EN HIZLI BÜYÜME

LSEG kapsamındaki 21 binden fazla halka açık şirketin yeşil gelirleri 2025 yılında yüzde 5,3 arttı. Bu artış, 2022’den bu yana kaydedilen en hızlı büyüme olarak öne çıktı.

Raporda incelenen 133 yeşil segmentin yüzde 75’inde gelir artışı görülürken, bu yükselişin elektrifikasyon, yapay zekâ kaynaklı elektrik talebi, enerji verimliliği baskıları ve temiz ulaşım alanındaki büyümeden kaynaklandığı belirtildi.

Elektrikli araçlar ve ileri batarya teknolojileri ise özellikle öne çıkan alanlar oldu ve 2025’te 62 milyar dolarlık ek gelir yarattı.

10 YILDA 4 TRİLYON DOLARLIK İŞLEM

LSEG verilerine göre son 10 yılda 1,5 milyondan fazla yeşil birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu dönemde toplam 4,1 trilyon dolarlık yeşil işlem hacmi oluştu. Bu rakam, küresel birleşme ve satın almaların yüzde 13,4’üne karşılık geliyor.

Yeşil ekonomi, 2008’den bu yana küresel hisse senedi piyasalarından yüzde 133 daha iyi performans gösterdi. Aynı dönemde yeşil ekonomideki değerlemeler de genel piyasaya göre daha hızlı artarken, bileşik yıllık büyüme oranı yeşil ekonomide yüzde 18, genel piyasada ise yüzde 12 olarak gerçekleşti.