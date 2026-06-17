Yeniçağ Gazetesi
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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi

Kâbe-i Muazzama’nın yeni ipek örtüsü serildi. Yeni kisve, Hicri 1448 yılının ilk gününde özel bir merasimle yaklaşık 8 saat süren çalışmayla yerine asıldı.

Kaynak: İHA
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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 1

Kâbe’i Muazzama’nın ipek örtüsü değiştirildi. Özel bir merasim ile metaf alanına getirilen tel kırma işi ile bezinmiş örtü özel ekiplerin 8 saate yakın süren çalışması ile yerine asıldı.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 2

Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edilen ve "Allah'ın evi" manasına gelen Beytullah ismi ile mübarekleşen Kâbe’i Muazzama, İslam'ın 5 şartından birisi olan hac ibadetinin gerçekleştiği mekan olarak biliniyor.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 3

Her sene yüz binlerce Müslümanın hacı ünvanını aldığı, milyonlarca kişinin de ziyaretine geldiği Kâbe’i Muazzama'da ipek örtü her yıl değiştiriliyor.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 4

Harem bölgesinin Osmanlı hakimiyetine girdiği dönemlerde İstanbul’da hazırlanarak özel olarak yola çıkan Sürre Alayları ile mübarek emanetler gönderiliyordu.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 5

İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde tasarlanan ve İstanbul’da ipek ile dokunan Kâbe örtüsü, Sultan Abdülaziz Han tarafından en son 1861 yılındaki nakübül eşrafların (Seyyit torunlarının seceresini tutan en yetkili kişi) nezaretinde İstanbul’dan Sürre Alayı ile yollanmıştı.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 6

Bu tarihten sonra Suudi Arabistan’da dokunmaya başlanan ve Mekke’de özel bir fabrikada ham ipekle otomatik tezgahta dokunan örtü, el işi tel kırma işiyle ayeti kerime ve lafzı celaller ile nakışlamıyor.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 7

Günümüzde ise Mekke-i Mükerreme’de kurulan özel bir atölyede otomatik tezgahta dokunan ana ipek kumaşın üzerine nakış ustalarının el işi ile ayeti kerimeler ve ismi celaller (Allahü Teala'nın isimleri) madolyon şeklinde işleniyor.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 8

Bu atölyede yaklaşık 40 kişi çalışıyor ve sadece işleri, her yıl yenilenecek örtüyü hazırlamak olan bu ekip, 2022 yılından bu tarafa örtüyü hicri yılın son günü Kâbe’ye gönderiyorlar.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 9

Hicri 1448 yılının ilk günü olan 16 Haziran 2026 tarihinde asılması tamamlanan örtü, her zamanki ihtişamı ile pırıl pırıl göz kamaştırıyor.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 10

Bu sene umre ziyaretinin yoğun olduğu günlerde serilen örtü, tavafın en yoğun olduğu anlarda da çalışma durmadan yerine yeni hicri yılın ilk günü asılmış oldu.

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Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi - Resim: 11

Kâbe örtüsü ya da diğer adıyla Kisve-i Şerif; Mekke, Suudi Arabistan'da yer alan Kâbe'yi örten kumaştır. Hicrî takvime göre her yılın zilhicce ayının 9. gününde, Hac sırasında değiştirilir. Üzerinde altın işlemeli hüsn-i hat yazıları bulunan örtü, ipekli bir kumaştan dokunmuş siyah renklidir.

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