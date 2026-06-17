Kâbe’nin altın işlemeli ipek örtüsü değiştirildi

İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde tasarlanan ve İstanbul’da ipek ile dokunan Kâbe örtüsü, Sultan Abdülaziz Han tarafından en son 1861 yılındaki nakübül eşrafların (Seyyit torunlarının seceresini tutan en yetkili kişi) nezaretinde İstanbul’dan Sürre Alayı ile yollanmıştı.