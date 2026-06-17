Osmanlı döneminde ordunun savaş atı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1865 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 27 bin dönümlük devasa bir arazide kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi, günümüzde Türk yarışçılığının kalbi olmayı sürdürüyor. İşletmede yer alan 9 damızlık aygır ve 133 kısraktan dünyaya gelen taylar, doğdukları ilk andan itibaren geleceğin şampiyon adayları olarak sıkı bir takibe alınıyor.
Şampiyonların soyundan gelen "elit taylar" hipodromlar için gün sayıyor
Osmanlı'dan bugüne uzanan köklü at yetiştiriciliği geleneğinin merkezi Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, efsanevi aygır ve kısrakların yavruları olan "elit taylar", pistlerde fırtına gibi esmek üzere titizlikle yetiştiriliyor.Kaynak: AA
Tesislerde daha önce yarış pistlerinde adını altın harflerle yazdıran; Özgünhan, Demirperde, Madrabaz, Taykut, Bilirhan, Soydere, Onurkaan, Koç Mehmet ve Aypars gibi şampiyon aygırların soyundan gelen yavrular, genetik üstünlükleriyle dikkat çekiyor.
Soy kütüğü güçlü olan taylar; fiziksel yapıları, ortopedik durumları ve genel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak detaylı bir elemeye tabi tutuluyor. Bu incelemeler neticesinde kusursuza en yakın özellikler sergileyenler "elit tay" unvanını alıyor.
Özel protein destekli beslenme programlarıyla büyütülen safkanlar, mevsim şartlarına göre günlerinin büyük bölümünü geniş mera ve padoklarda serbestçe koşarak geçiriyor. Büyük bir özenle yetiştirilen taylar, 2,5 yaşına geldiklerinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor; 3 yaşına bastıklarında ise hipodromlarda resmi olarak yarış hayatına adım atıyor.
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Ali Yağlıcı, şampiyon aygır ve kısraklardan farklı kombinasyonlarla yüksek performanslı yavrular elde ettiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:
"Elde ettiğimiz tayların büyük bir kısmını koşu tayı olarak satıyoruz. İçlerinden orijin olarak, eşgal olarak, fizik olarak, ortopedik olarak en sıkıntısız olanlarını, anne baba orijinlerinin en kaliteli olanlarını, koşan kardeşlerinin en iyi performans gösterenlerini İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda elit tay olarak satışa sunmaktayız."
Elit kategoriye seçilecek taylarda en önemli kriterin soy kütüğü olduğunu ifade eden Yağlıcı, geçmişte büyük başarılara imza atmış atların yavrularının yarış camiası tarafından çok yakından takip edildiğini aktardı. Yavrunun boyu, kilosu ve genel gelişiminin ideal ölçülerde olması gerektiğini, en küçük bir fiziksel hatanın bile bu unvanı almasına engel teşkil ettiğini belirten Yağlıcı, seçim sürecini şu sözlerle detaylandırdı:
"Doğan taylarımızın abilerinin, ablalarının hipodromlardaki performansları, yarışlardaki başarıları bu tayların elit olarak ayrılmasındaki diğer bir sebep. Bir de doğan tayımızın elit olarak ayrılacağı yaşa geldiğindeki ortopedik olarak ayağında ya da başka bir yerinde bir bozukluk, bir kusur ya da bir problem var mı ona bakıyoruz. En kusursuz olanını, hatta hiç kusuru olmayanı elit olarak ayırıp İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda atçılık ve yarışçılık camiasının beğenisine sunuyoruz."
İşletmede doğan her yavruya aynı hassasiyetle yaklaşıldığının altını çizen Ali Yağlıcı, bakım ve besleme standartlarında herhangi bir ayrım yapmadıklarını vurguladı:
"Biz doğan taylarımızın tamamına elit adayı gözüyle baktığımız için taylarımızın arasında herhangi bir ayrım gözetmiyoruz. Hepsine ilerinin şampiyonu olacakmış gibi bakımlarını, beslemelerini, sevk ve idarelerini kusursuz ve eksiksiz bir şekilde yapıyoruz. Bakım besleme noktasında elit tayla koşu tayı arasında hiçbir fark yok. Elit olarak belirlenen tayların orijinleri, eşgalleri ve geçmişleri diğerlerine nazaran daha iyi olduğu için camia tarafından daha çok tercih ediliyor."
Yağlıcı, Türk atçılık tarihine yön veren efsanevi şampiyonların izinden giden bu yeni nesil safkanların da hipodromlarda yeni başarı hikayeleri yazması için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini sözlerine ekledi.