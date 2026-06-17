Şampiyonların soyundan gelen "elit taylar" hipodromlar için gün sayıyor

"Doğan taylarımızın abilerinin, ablalarının hipodromlardaki performansları, yarışlardaki başarıları bu tayların elit olarak ayrılmasındaki diğer bir sebep. Bir de doğan tayımızın elit olarak ayrılacağı yaşa geldiğindeki ortopedik olarak ayağında ya da başka bir yerinde bir bozukluk, bir kusur ya da bir problem var mı ona bakıyoruz. En kusursuz olanını, hatta hiç kusuru olmayanı elit olarak ayırıp İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda atçılık ve yarışçılık camiasının beğenisine sunuyoruz."