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Kiremitçiler Grup'a ait maden ocağında haklarını alamayan işçilerin başlattığı eylem, açlık grevine dönüştü. Kendilerini 1200 metre derinde kilitleyen madencilerle iletişim kesildi. Şirket madencilerin yeraltındaki tek iletişim kaynağı olan telefon ve interneti kapattı.

Bağımsız Maden İş'ten açıklama

Y1200 metre yerin altında iletişim kesildi!

Yerin 1200 metre altında kendini kilitleyen ve açlık grevindeki madencilerle iletişim kurulan internet ve telefon hattı şirket yönetimi tarafından kesildi. Acil bir durumda dahi madencilere ulaşma imkânı ortadan kaldırıldı.

Madencilerin başına gelecek her şeyden Kiremitçiler Grup sorumludur.