Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen “uyuşturucu” operasyonlarına bir yenisi eklenirken, toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında sanatçı Niran Ünsal’ın da bulunduğu belirtildi.

Operasyonda, Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Onur Tuna’nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Niran Ünsal bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.