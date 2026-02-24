Yenişafak, İlk ve ortaokul öğrencilerine dinletilen bir müziği alıntılayarak eleştirdiği bir paylaşımı için ünlü sanatçı Levent Üzümcü'yü hedef aldı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımı "Bir halk kendine ve geleceğine bunu nasıl yapar?" diyerek alıntılayan Üzümcü, Yenişafak tarafından "Çocukların 'Kâbe'de hacılar Hû der Allah' ilahisini söylemesi Levent Üzümcü'yü rahatsız etti" başlığı ile hedef gösterildi.

SOSYAL MEDYA ALINTISINI HEDEFE KOYDULAR

Üzümcü'yü hedefe alan Yenişafak'ta "Son günlerde okullarda başlayan ramazan etkinlikleri ve çocukların ilahi söylediği videoların sosyal medyada paylaşılması belirli bir kesimi rahatsız etti. Levent Üzümcü, tenefüste 'Kabe'de hacılar hû der Allah' isimli ilahiyi söyleyen çocukları 'Okullarda dincilik dayatılıyor' yorumuyla paylaşan bir hesaptan alıntılayarak ''Bir halk kendine bunu neden yapar?'' cümlesi yer aldı.

ÜZÜMCÜ: LAİKLİĞİ DİNSİZLİK OLARAK GÖREN CÜHELA AYDINLANAMAZ

Yenişafak Üzümcü'yü şu cümlelerle hedef aldı:

"Son günlerde bazı okullarda öğrencilerin teneffüs sırasında hep birlikte ilahi söylediği anların paylaşılması, belirli çevreler tarafından “okullarda dincilik dayatılıyor” şeklinde yorumlandı.

Okullarda gerçekleştirilen yılbaşı etkinliklerine Cadılar Bayramı gibi kutlamalara karşı sessiz kalan tiyatrocu Levent Üzümcü, çocukların ilahi söylemesinden rahatsızlık duydu.

Oyuncu, öğrencilerin “Kabe’de hacılar hû der Allah” ilahisini söylediği videoyu alıntılayarak, “Bir halk kendine bunu neden yapar?” ifadelerini kullandı. Üzümcü gelen tepkiler üzerine ''Anladığım şu, her inanış ve inanmayışın garantisi olan laikliği dinsizlik olarak gören cühela aydınlanamaz. '' dedi.

Sanatçı Levent Üzümcü'nün ilgili paylaşımları şöyle: