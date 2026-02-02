Yenidoğan soruşturmasını yürüten savcı Y.E., makamında tehdit edildiği olay sonrası avukat Aylin Arslantatar ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

Karar gazetesinden Büşra Cebeci'nin haberine göre; gece 02.00'de "Nasılsın?" diye yazan savcı, tehditler nedeniyle ailesini parka bile çıkaramadığını, içini dökecek tek kişinin Arslantatar olduğunu belirterek "Sen yürekli kadınsın, daima beni destekledin" ifadelerini kullandı.

Sanık Zengin, Arslantatar'a gönderdiği faksta savcıyı eski sevgilisi olarak göstererek "Sen Y. efendiye toz kondurmadın ama güven kontrole mani değildir" dedi. Zengin, savcının intikam aldığını ve kendisini itibarsızlaştırdığını iddia etti.

Arslantatar ise mahkemede savcıyla 7-8 yıldır arkadaş olduklarını, gönül ilişkisi olmadığını ancak savcının bazen haddini aşan sorular sorduğunu anlattı.

FİLM SENARYOSU İDDİASI

Zengin'in faksında ilginç bir detay yer aldı: Hikayelerinin Oscar ödüllü bir yönetmenin ilgisini çektiği, kendisinin George Clooney, Arslantatar'ın Angelina Jolie tarafından canlandırılacağı iddia edildi.

Film İngiltere veya ABD'de çekilecekti.

Arslantatar, savcıya soruşturmayı sorduğunda "Sıkıntılı dosya, siyasi baskı görüyorum" yanıtını aldığını söyledi. Savcı, hastane sahiplerini tutuklamamasını baskılara bağladı. Davada Arslantatar'ın tutukluluğu kaldırılarak adli kontrole çevrildi; dosyada tek tutuklu Zengin kaldı.

Yenidoğan davasıyla tehdit olayının doğrudan bağlantısı olmadığı tespit edildi.