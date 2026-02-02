İktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' adımlarını sürdürürken, 'bağımsız yargı' isteyen ve ekonomik kriz, maaş azlığı, art arda gelen zamlar sebebiyle geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ediyor.

Anket firmaları çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. ASAL Araştırma'nın son anketinde 2 bin vatandaşa 'Türkiye'yi kim yönetsin?' diye soruldu.

"HİÇBİRİ" DİYENLERİN ORANI 19,9 OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmammoğlu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yarıştırıldığı son ankette "hiçbiri" diyenlerin oranının yüzde 19,9 olduğu görüldü.

Anketteki 'hiçbiri' ayrıntısı 'siyasete yeni bir soluk gerek' yorumlarına sebep oldu.