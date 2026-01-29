Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) hazırladığı rapor çelişti. Cerrahpaşa'nın raporunda, incelenen 6 bebeğin ölümü ile ilgili olarak “uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin tıbben uygun olduğu tespiti yapıldı. Sorumluluğun Dr. Dursun Eryılmaz'da değil Sağlık Bakanlığı'nda olduğu ifade edildi.

Kısadalga'dan Gülseven Özkan'ın haberine göre, dosyanın sanıkları Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı raporlarının bilimsel olmadığını öne sürdü. Bunun üzeirne mahkeme "çelişki" nedeniyle ATK Üst Kurul'dan yeni rapor istedi. Bu talep üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Gürsel Çetin ve Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sermet Koç 35 sayfalık bir rapor hazırladı.

Cerrahpaşa tıp Fakültesi'nin hazırladığı raporda Dr. Eryılmaz’ın sorumlu tutulduğu 6 bebeğin ölümünde hiçbir kusurunun olmadığı savunuldu.

(Kemal Memişoğlu - Dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü)

"İDARİ SORUNLARDAN SAĞLIK BAKANLIĞI SORUMLUDUR"

Raporda, yoğun bakım ünitelerinin basamak kaydırma işlemleri ve yetkisiz personel çalıştırılması gibi konuların tamamen "idari" nitelikte olduğu belirtildi. Üçüncü derece yoğun bakım şartlarının sağlanması ve denetlenmesinin Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, bu birimlerdeki kadro ve ekipman eksikliğinden orada çalışan hekimlerin sorumlu tutulmasının hukuken mümkün olmadığı kaydedildi.

"KADRO EKSİKLİĞİ SAĞLIK ÇALIŞANINI DA MAĞDUR EDİYOR"

Yeterli sayıda uzman doktor ve ekipman bulunmamasının sadece hizmet kalitesini düşürmediği, aynı zamanda çalışan personeli de mağdur ettiği savunuldu. Raporda, "Kadro ve ekipman yetersizliği olan bir ortamda hekim ve hemşirelerin çalışmak zorunda kalması, onların sorumluluğunu değil, sistemin eksikliğini gösterir" denildi.

"GÖREV PAYLAŞIMI ZORUNLUDUR

Hastanelerde epikriz, tedavi emirleri (order) ve ölüm kayıtları gibi belgelerin asistanlar veya tıbbi sekreterler tarafından bilgisayara girilmesine yönelik suçlamalara da yanıt verildi. Bu durumun kamu ve özel kurumlarda uygulanan zorunlu bir "iş paylaşımı sistemi" olduğu, belgeleri sisteme giren kişinin o belgeyi tek başına hazırladığı anlamına gelmediği ifade edildi.

"ERYILMAZ'IN BİR KUSURU YOK"

İncelenen altı bebek ölümü dosyasında, Dr. Dursun Eryılmaz’ın tıbbi bir hatasına veya ihmaline rastlanmadığı belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen dosyalarda tanı ve tedavi yöntemlerinin tıbben uygun olduğu, uygulanan tedaviler ile bebeklerin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmadığı saptanmıştır."

ATK'YA KOPYALA-YAPIŞTIR İTHAMI

Raporda, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun hazırladığı mütalaalar sert bir dille eleştirildi. Kurulun, her vakayı ayrı ayrı incelemek yerine "şablon" ifadeler ve "kopyala-yapıştır" yöntemiyle görüş bildirdiği iddia edildi. Ayrıca, bebeklerin çoğuna otopsi yapılmamış olmasının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi açısından "çok ciddi bir eksiklik" olduğu vurgulandı.

"ÖLÇÜSÜZ VE TUTANAKSIZ BİR SUÇLAMA"

Adli Tıp raporlarında yer alan "sahte belge düzenleme" suçlamalarının somut kanıtlara dayanmadığı belirtilen bilirkişi raporunda, bu tür ağır ifadelerin tıbbi veriler yerine telefon kayıtlarının (tape) yorumlanmasına dayandığı savunuldu. Dosya içeriğinde bu iddiaları destekleyecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı kanaati paylaşıldı.