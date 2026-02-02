İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia

‘GALATASARAY’DA BU ŞEKİL OYNAYAMAZ’

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang’ın performansını değerlendiren Hasan Şaş, “Noa Lang yeni, bu maç biraz kendini göstermeye gitti. Bir an önce taraftarla arasındaki uyumu sağlamaya çalıştı. Ama Galatasaray'da bu şekilde oynayamaz. Onu da Okan Hoca zaten yavaş yavaş alıştıracak veya önündeki Barış Alper Yılmaz'ın nasıl oynadığını gördüğü zaman alışacak. Çünkü birkaç topta geriye gelmede çok gecikti, defansa yardımda çok gecikti, Eren Elmalı'ya yardımda çok gecikti. Büyük takımda böyle oyun olmaz. Büyük takım sadece topu al, rakibe karşı dribling yap, pozisyonu bitir veya bitirme öyle değil. Büyük takımda defansif görevlerin de var, orta saha görevlerin de var. Bu Aspirilla için de geçerli. Bugünden itibaren onları bu şablonuna sokacak kişi Okan Buruk.” dedi.