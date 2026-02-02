Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş'tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia

İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia

Süper Lig’de dün akşam Galatasaray evinde Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonunda önemli açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, Icardi transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Juventus’la anılan Arjantinli golcü için bombayı patlattı. İşte detaylar…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 1

Galatasaray, dün akşam Kayserispor'u 4-0’lık skorla geçti. Maçta ise gözler Mauro Icardi’ye çevrilmişti. Adı İtalya devi Juventus ile anılan Icardi’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken eski futbolcu Hasan Şaş’tan çarpıcı bir açıklama geldi.

1 7
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 2

Kayserispor maçında gol atarak Galatasaray efsanesi Hagi’yi yakalayan Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu olmuş durumda.

2 7
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 3

G.Saray’da 72. golüne ulaşırken, sarı kırmızılıların Rumen efsanesi Gheorghe Hagi’nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

3 7
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 4

‘GALATASARAY’DA BU ŞEKİL OYNAYAMAZ’

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang’ın performansını değerlendiren Hasan Şaş, “Noa Lang yeni, bu maç biraz kendini göstermeye gitti. Bir an önce taraftarla arasındaki uyumu sağlamaya çalıştı. Ama Galatasaray'da bu şekilde oynayamaz. Onu da Okan Hoca zaten yavaş yavaş alıştıracak veya önündeki Barış Alper Yılmaz'ın nasıl oynadığını gördüğü zaman alışacak. Çünkü birkaç topta geriye gelmede çok gecikti, defansa yardımda çok gecikti, Eren Elmalı'ya yardımda çok gecikti. Büyük takımda böyle oyun olmaz. Büyük takım sadece topu al, rakibe karşı dribling yap, pozisyonu bitir veya bitirme öyle değil. Büyük takımda defansif görevlerin de var, orta saha görevlerin de var. Bu Aspirilla için de geçerli. Bugünden itibaren onları bu şablonuna sokacak kişi Okan Buruk.” dedi.

4 7
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 5

‘TAKIMDA KALMAMALI!’

Icardi’nin Galatasaray’da kalıp kalmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Şaş, Icardi ile sözleşme uzatma yolculuğu yanlış bir yolculuk. Uzun vadede Icardi'nin Galatasaray'a katkısı olmaz. Galatasaray'da böyle bir kontrat da görmedim. 42 yıldır takip ediyorum, ben hiç böyle bir dönemeç görmedim. Bir oyuncu kötüyse gider. Galatasaray’ın Icardi’yle 3 sezonluk bir sözleşme imzalaması Galatasaray’ın zararına… 6 kere ilk 11 başladı, durumu ortada. Birebir pozisyonda Oosterwolde gol bile attı.” sözlerini sarf etti.

5 7
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 6

‘ARKA TARAFTA BİR ŞEYLER DÖNÜYOR’

Juventus’un Icardi’ye olan ilgisi hakkında bilgi aktaran ve bu transferde yaşanan gelişmeleri aktaran Hasan Şaş, son olarak şunları söyledi:

“Nedense Galatasaray’ın rakibi Juventus istiyor Icardi’yi! Bence Icardi Galatasaray’da kalmak istiyor. Burayı terk etmek istemiyor ama içinde bulunduğu şartlar çok izin vermiyor. Ondan dolayı arka planda bir şeyler dönüyor.

6 7
İtalya devi talip olmuştu… Hasan Şaş’tan Icardi transferiyle ilgili olay iddia - Resim: 7

Dünyada santrafor diye bir şey kalmadı. Cebinizde paranız olsa bile gidip bir takımdan santrafor bulmanız zor. Sörloth git al alabiliyorsan. Galatasaray’ın uzun vade de Icardi ile başarı sağlaması mümkün değil. 3 yılın hatrına 1 yıllık daha kontrat yapılabilir.”

7 7
Kaynak: Spor Servisi
