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Kaynak: AA

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen sanıkların yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşmada sanıkların ve avukatlarının beyanları tamamlandı. Tutuklu sanık Fırat Sarı, bugüne kadar söylediklerinin yalanlanmadığını, aksine doğrulandığını öne sürdü.

Bebek ölümlerinin olmadığını ve hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını iddia eden Sarı, bazı hastanelerdeki yenidoğan uzmanlarının tanık olarak dinlenmediğini ileri sürdü. Sarı ayrıca bebeklere otopsi yapılmasını istediğini belirtti.

DAVA 26 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bundan sonraki celselerin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salonda yapılmasına karar verdi.

Duruşma 26 Ocak'a ertelendi.