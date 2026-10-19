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Kaynak: Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinin yönetimi ile ilgili eleştirilerden sonra istifa edip etmeyeceği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan'a çağrı yaparak gerekli adımların atılmaması durumunda siyasi geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti.

TBMM'de basın toplantısı gerçekleştiren Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın 28 Şubat sürecini ele aldığı kitabında eski Başbakan ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA YÖRÜNGEMİZİ ÇİZECEĞİZ'

Basın toplantısında bir gazetecinin, “Partinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Bekin, şunları söyledi,

“Bundan sonra bütün görev ve sorumluluk kıymetli Genel Başkanımıza aittir. Gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Eğer gerekli adımlar atılmazsa elbette herkesle istişarelerimizi devam ettiriyoruz, biz de ona göre yörüngemizi çizeceğiz.”

PARTİ YÖNETİMİNE 'ERBAKAN' TEPKİSİ

Daha önce Fatih Erbakan ve partinin Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna çağrıda bulunduğunu ifade eden Bekin, Suat Kılıç'ın kitabında Necmettin Erbakan'a yönelik ağır ithamlar yer aldığını ifade etti.

Eleştirilerine doğrudan yanıt verilmediğini sözlerine ekleyen Bekin, kendisine karşı bir itibar suikastı yürütüldüğünü iddia etti.

'BU BİR ŞAHSİ MÜCADELE DEĞİLDİR'

Çocukluğundan beri Milli Görüş hareketinin içerisinde bulunduğunu belirten Bekin, 29 Ekim'in Necmettin Erbakan'ın 100. doğum günü olduğunu hatırlatarak parti yönetimine yönelik eleştirilerini devam ettirdi.

Bekin, gerçekleştirdiği açıklamada şunları söyledi,

“29 Ekim merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 100. doğum günü. Bugün de Erbakan'ı ve onun getirdiği Milli Görüş'ü anlama ve anlatma, ona sadakatimizin var olduğunu ve devam ettiğini belirtme günü olması gerekirken 'Erbakan, 28 Şubat'ın mimarı' gibi bir ihanet cümlesini, kullananların halen yönetimde yer alması Yeniden Refah Partisinin içinde bulunduğu akıl tutulmasını ortaya koymaktadır.”

Parti yönetiminin yaşanan tartışmayı fikir ayrılığı olarak değerlendirmesine de tepki gösteren Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim mücadelemiz şahsi bir mücadele değildir. Parti yönetiminin, işi 'fikir ayrılığı' diyerek baştan savma ifadelerle geçiştirmek istemesi, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak kadar cahilce bir tutumdur. Milli Görüş'ün içinde yetişen ve kendisinde Necmettin Erbakan'a vefa borcu olduğunu belirten herkese şu çağrıda bulunuyorum ki, sesinizi gür çıkarın.”