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Kaynak: ANKA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen partisinin İpekyolu İlçe 3. Olağan Kongresi'nde konuştu. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erbakan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

"BU MİLLETİN MİLYARLARCA LİRASINI GÖTÜRDÜLER"

Fonlarda yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklere değinen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Doyumsuz, nefsi azmış bir avuç azınlık, fonlarda yaptıkları dolandırıcılıkla beş ayın içerisinde bu milletin milyarlarca lirasını götürdüler; buharlaştırdılar, zimmetlerine geçirdiler."

Erbakan, gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekerek, "Bir tarafta beş ay gibi bir sürede dolar bazında servetini 13 katına, 15 katına çıkartan mutlu bir azınlık, diğer tarafta emeklilerimiz, emekçilerimiz, asgari ücretlilerimiz. Türkiye'deki bu iki kesim arasındaki uçurum her geçen gün daha da büyüyor." dedi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİLERİN DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Açlık sınırının 37 bin, yoksulluk sınırının ise 121 bin liraya ulaştığını belirten Erbakan, asgari ücret ve emekli maaşlarının geçim için yetersiz kaldığını savundu.

Erbakan, "Bu ülkede 8 milyondan fazla asgari ücretli, 16 milyondan fazla emekli açlık sınırının altında gelire sahip" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, "Yıllardır haykırıyoruz: Ey iktidar mensupları, bu insanları bu maaşlarla yaşatamazsınız!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"İLK 8 AYDA 82 BİN ESNAF KEPENK İNDİRDİ"

Esnafın artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle zor durumda olduğunu söyleyen Erbakan, devletin faiz giderleri ile bankacılık sektörünün kârlarını karşılaştırdı.

Erbakan, "Bu yılın ilk 8 ayında 82 bin esnaf kepenk indirdi" diyerek piyasadaki daralmaya dikkat çekti.

Vatandaşların bankalara olan toplam borcunun 7 trilyon lirayı aştığını ileri süren Erbakan, karşılıksız çeklerin ve kredi borçlarının ekonomik sıkıntıları derinleştirdiğini savundu.

SANAYİDEKİ İSTİHDAM KAYIPLARINI GÜNDEME GETİRDİ

Yüksek faiz ve enerji maliyetlerinin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Erbakan, tekstil ve hazır giyim sektöründe son 18 ayda 5 bin 777 firmanın kapandığını, 121 bin kişinin işini kaybettiğini söyledi.

Van'daki ekonomik sorunlara da değinen Erbakan, genç işsizliğinin yüzde 40'ı aştığını ileri sürdü. İktidara gelmeleri halinde bölgede tarım, hayvancılık, sanayi ve teknoloji yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.