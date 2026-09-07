Muhalefet CHP ve YENİ Parti'deki bölünmeyi, ittifak hesaplarını konuşadursun Ankara'da bambaşka bir gündem var. Ankara'nın ilk gündemi kamuoyunu 'oyalayan' Gökçek ve Davutoğlu soruşturması olsa da Cumhur İttifakın gündemi bambaşka. İçişleri ve Adalet Bakanlığı normal seyrinde kamuoyu ile ilgilenirken 'yüksek siyaset' Beştepe'de yapılıyor. Erdoğan'ın hedefleri, anketleri ve rakipleri konusunda yerin kulağı oldum gelin bugün bunu konuşalım...

Ankara kulisinde konuşulan gündemin merkezinde artık yerel seçimlerin öne çekilme ihtimali ve başkanlık sisteminde yapılacağı öne sürülen bir düzenleme var.

AK Partili ve MHP'li kurmayların aktardığına göre hedef, anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin öne alınması ve başkanlık sisteminde yapılacak bir düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ömür boyu başkanlık yolunun açılması. İlerleyen günlerde bunun içinde özel bir komisyon kurulduğunu duyarsanız şaşırmayın...

MUHALEFETİN "EVET" DEME İHTİMALİ

Kuliste konuşulan bir diğer başlık, böyle bir paketin Meclis'ten nasıl geçebileceği. AK Partili kurmayların aktardığına göre plan devreye girerse muhalefetin buna onay verme ihtimali de düşük değil: yeniden 'yerel seçim kazanma umuduyla' sandığa gidilmesi halinde anayasa değişikliğinin sorunsuz geçebileceği yorumu yapılıyor. Terörsüz Türkiye yasa tasarısının 467 evet oyu ile geçmiş olması ise Cumhur İttifakını yüreklendiren en önemli veri…

YEREL SEÇİM İÇİN 2027 FORMÜLÜ

Mevcut anayasal çerçevede yerel seçimlerin öne alınmasının tek yolu ise anayasa değişikliği. Anayasa'nın 127'nci maddesi gereği mahalli idare seçimleri beş yılda bir yapılıyor; takvimi değiştirmek için TBMM'de en az 360 milletvekilinin uzlaşması ya da halkoylamasına gidilmesi gerekiyor. Değerlendirmelere göre yerel seçimlerin 2027'ye çekilmesi, kayyum süreçleri ve parti değiştirmeler nedeniyle oluştuğu öne sürülen "temsil krizini" aşmak için masadaki en somut formül.

ANKETLER ‘ŞİMDİLİK’ ERDOĞAN'DAN YANA

AK Parti anketlerden yana da rahat. Parti kurmaylarının aktardığına göre Erdoğan özel ölçümlerle süreci yakından izliyor. Masadaki sonuçlara göre ise AK Parti'nin oyu yüzde 32-36 bandında korunuyor.

Af kapsamı netleşmemiş olsa da "Terörsüz Türkiye" başlığının kamuoyunun gündeminde negatif etkiden pozitife döndüğü ve kalıcı bir yer edindiği belirtiliyor. Bu hususta DEM Parti’de uyarıyı almış durumda. Toplumun ‘sinir uçları ile oynayacak açıklamalardan kaçınılması’ konusunda anlaşmaya varılmış durumda. Sebep ise beklenen yasal adımların ancak bu yankılara izin verilmediği sürece hayata geçirilebileceği…

MUHALEFET ÖNDE DEĞİL, GERİDE!

Her zaman dile getiriyorum, araştırma şirketi sahibi arkadaşlarım kırılmasın ama ortada bir seçim yokken kamuoyuna servis edilen hiçbir anket verisine güvenmiyorum… Partilerin parti içi özel ölçümleri hariç! Onlarda emin olun kamuoyu ile çok ender paylaşılıyor… İş bu sebeple Erdoğan’ın ölçümlerini aktarmakta bir yanlış görmüyorum. Top ayağıma gelmiş neden vurmayayım değil mi?

AK Parti’nin ölçümlerine göre, muhalefet cephesinde dağınıklık sürüyor: YENİ Parti anketlerde yüzde 17-22 bandında dolaşırken, CHP yüzde 9-12 aralığına gerilemiş durumda. Erdoğan'ın asıl hedefinde ise özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ protestosundan kurumsal tavır sergileyerek oy oranını yüzde 4 oranında arttırmayı başaran İYİ Parti ve olası bir muhafazakâr ittifak bulunuyor.

Yakın markajda şimdiler 2023 seçimlere Cumhur ortağı olarak giren YRP ve Altılı Masan’nın muhafazakâr seçmen üzerinde etkili Saadet ve ekonomide güven duyulan isim iddiasını sürdüren DEVA Partisinin birleşme ihtimalini yakından izliyor. Burada ise asıl mesele ‘milli görüş’ cephesinin yeniden bir çatı altında toplanacak olması!

ERDOĞAN'IN ADAY ENDİŞESİ VAR MI?

Bu soruyu sormadan bir AK Parti kulisi yapmak olmazdı… Buna yanıt ise çok netti. ‘’Muhalefetin parçalı görüntüsünde hangi aday, hangi rakip? Cumhur İttifakı olarak biz netiz, adayımız Erdoğan…’’

TRANSFER TRAFİĞİ HIZ KESMİYOR

Parti kurmayları Erdoğan'ın seçim stratejisini milli güvenlik ve savunma sanayii ekseninde yeniden kurguladığı, transfer sürecinde hız kesilmemesi yönünde talimat verdiği aktarılıyor. TBMM'nin açılışından önce listeye yeni isimlerin -hatta büyükşehir belediyelerinin- eklenmesi bekleniyor.

AK Parti kaynakları, Ankara'da tek bir gündemin değil, en az dört ayrı başlığın eş zamanlı konuşulduğunu belirtiyor: yerel seçimin öne çekilme ihtimali, başkanlık sisteminde olası düzenleme ve transfer trafiği…

Bu durumda görünen o ki muhalefetin ve iktidarın gündemi bambaşka…

YENİ Parti kendi oluşumuyla, CHP butlan algısı ve belediyelere kayyumla boğuşurken AK Parti ve ortağı MHP kenetlenmiş bir şekilde 2028’in ilk yarısında gerçekleşecek seçimlere odaklanmış durumda…



Peki,şimdi soralım: iktidar 'gelin yerel seçimleri yenileyelim' derse ne yapacaksınız? Referandum dese 'evet' der misiniz, yasa getirse TBMM 'hayır' der mi?