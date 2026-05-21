Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK’in araştırmasına göre, her 3 vatandaştan biri her an bir suça maruz kalabileceğini düşünüyor. Alınan önlem ise eve çelik kapı oluyor. Cinsel taciz mağdurlarının da yalnızca yüzde 11'i olayı resmi makamlara bildiriyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK

TÜİK, "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sürekli çeşitlenen suçlar halkı bunaltmış. Araştırma, vatandaşların yüzde 29'unun önümüzdeki 12 ay içinde günlük yaşamında suça maruz kalabileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmada yer alan suç türleri için 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranı, bir başka ifade ile yaygınlık hızı, değerlendirildiğinde; cinsel olmayan taciz yüzde 4,6, bilişim suçları yüzde 3,5, tüketici dolandırıcılığı yüzde 2,8 ile ilk sıralarda kendine yer buldu.

MAĞDURİYETLER GİZLENİYOR

Yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde; en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri ise sırasıyla yüzde 5,1 rüşvet, yüzde 11 cinsel taciz ve yüzde 14,7 cinsel olmayan taciz oldu. Suçtan korunmak için vatandaşların yüzde 70,7’si çelik kapıyı tercih ediyor. Bu önlemi yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası ve yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk takılması izliyor.

CEZASIZLIK ALGISINA ÖNLEM

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu da çocuk suçluluğundaki artışı önlemek ve adalet sistemindeki "cezasızlık algısını" ortadan kaldırmak amacıyla bir rapor hazırladı. Raporda; ceza sorumluluğu yaş sınırının 12'den 10'a düşürülmesi, 15-18 yaş grubu için ceza indirimlerinin kademeli olarak daraltılması, tedbirlere uymayan ailelere cezai yaptırım uygulanması ve riskli çocukların tek bir dijital merkezden izlenmesi gibi köklü reform önerileri yer aldı. Bunların bir an önce hayata geçirilmesinin de önemine dikkat çekildi.