Eskişehir’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın aldığı istihbarat doğrultusunda, Esenboğa Havalimanı üzerinden yurda giriş yapan M.F.’nin Eskişehir’e geleceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
Takibe alınan şüphelinin kullandığı otomobil, Eskişehir kent girişinde polis ekiplerince durduruldu. Şüpheli davranışları üzerine hastaneye götürülen M.F.’nin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde bulunduğu tespit edildi.
18 SAAT SÜREN MÜDAHALE
Hastanede yaklaşık 18 saat süren takip ve müdahale sonucunda, şüphelinin midesinden poşetlere sarılı halde 322,81 gram afyon sakızı ile 49 adet metadon içerikli uyuşturucu hap çıkarıldı.
Gözaltına alınan M.F., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.