TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kamuoyunda “varlık barışı” olarak bilinen düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin çeşitli vergi avantajları sağlanacak. Düzenlemenin, kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasını hedeflediği belirtildi.

Muhalefet partileri ise teklifin denetimsiz para girişine yol açabileceğini savunarak düzenlemeye tepki gösterdi. Bazı milletvekilleri, uygulamanın kara para aklama riskini artırabileceğini öne sürdü.

SGK BORÇLARINA 72 AY TAKSİT

Kanun teklifinde ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılmasına ilişkin maddeler de yer aldı. Buna göre bazı SGK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de görüşülen kanun teklifinde yer alan “varlık barışı” düzenlemesine göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurtdışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar ülkeye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yolu ile mal intikallerinden dolayı alınacak vergi oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Kamuoyu ve muhalefetten varlık barışına, kara ve kaynağı belli olmayan parayı ülkeye sokacağı sebebiyle tepki gösterildi.