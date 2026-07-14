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Sektörde küçük ve orta ölçekli sanayiciyi Çin malları rekabetine karşı korumak için gümrük duvarı örüldü. tarımda bazı ürünlerdeki fiyat artışlarına karşı ise gıda enflasyonu riskiyle ithalat sopası uygulamaya girdi.

82 ÜRÜNE GÜMRÜK VERGİSİ GELDİ

Orta Doğu’daki savaşın maliyetleri artırması, tarım ve sanayi sektörünü köşeye sıkıştırdı. Sanayide maliyetlerdeki artış, finansmana erişimdeki zorluk ve ithal mallarla rekabet edememe nedeniyle haziran ayında üretimin aylık yüzde 2,9 azalması hükümeti harekete geçirdi. TÜİK verilerinde

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Sanayide 82 üründe gümrük vergileri artırılırken, 42 ürüne uygulanan ek mali yükümlülük kaldırıldı.

GIDA ENFLASYONU KORKUSU

Tarım sektöründe ise yine artan fiyatlar kaynaklı ithalat silahı devreye sokuldu. Mutfakta pişen yemeğin olmazsa olmazı olan kuru soğanın kilo fiyatının semt pazarlarında dahi 50 liraya yükselmesi ile gıda enflasyonundaki yükselişten tedirgin olan hükümet ithalatta gümrük vergisini 31 Ağustos’a kadar

yüzde 5’e indirdi. Ticaret Bakanlığı 1 Eylül'den itibaren soğan ithalatında yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisinin uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Diyet maması ithalatı Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi halinde ek mali yükümlülüğe tabi olmayacak.

FİYAT ZİNCİRİ ALARM VERİYOR

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, tarım ürünlerindeki fiyat hareketlerinin üretici ile tüketici arasındaki dengenin tamamen bozulduğunu ortaya çıkardığını belirterek, “Çiftçi yüksek maliyetle üretim yapıp, ürününü ucuza satmak zorunda kalıyor, vatandaş ise aynı ürünü daha pahalıya alıyor. Sorun, üreticide değil, üretimden tüketime kadar uzanan zinciri yönetemeyen anlayıştadır” dedi. Genç, üretici-tüketici fiyat uçurumunun hem çiftçiyi hem de vatandaşı aynı anda mağdur ettiğini söyledi.

ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ VURDU

ABD İsrail’in İran’a saldırmasıyla birlikte emtia fiyatlarındaki yükseliş ve faizlerdeki yüksek seyir inşaat sektörünü de vurdu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 268 bin 950 oldu. Aksaray Müteahhitler Birliği (AKMÜB) Başkanı Fatih Güneş, "İthal ham maddelerimiz ile birlikte fiyatlar artınca inşaat sektörü yüzde 50 oranında durma noktasına geldi" dedi. Güneş, inşaat sektöründe yılın ilk yarısına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye ve Aksaray’da yılın ilk yarısında ciddi durgunluk yaşandığını ifade eden Güneş, sektörün neredeyse yarı yarıya durduğunu vurguladı.

DÖVİZ AÇIĞI BEKLENTİLERİ AŞTI

Merkez Bankası’nın verilerine göre, cari işlemler hesabı mayıs ayında piyasa beklentisi olan 1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek 1,5 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verilerine göre, mayıs ayında cari işlemler hesabı, altın ve enerji hariç 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi.