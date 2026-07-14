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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na TRT Spor'da yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu'ndan sert eleştiriler geldi.

'DAHA TÜRKÇE KONUŞAMIYOR'

Geçmişte Türk futbolunun uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edildiğini savunan Kaya Çilingiroğlu, Ali Şen örneğini vererek şu ifadeleri kullandı:

"1976 yılında babam ve Ali Şen Türkiye'yi temsil ediyordu. Ali Şen dediğin adam yedi lisan konuşuyordu, şimdiki daha Türkçe konuşup açıklama yapamıyor."

'BİZİ KİM TEMSİL EDİYOR?'

Çilingiroğlu, Türkiye'nin FIFA ve UEFA'daki temsil gücünü de sorgulayarak "Türkiye'nin UEFA veya FIFA nezdindeki temsilcisi kim? Niye yok? Niye temsil edilmiyoruz? Dünya Kupası'na El Salvador'dan hakem geliyor ama Türkiye'den gelmiyor. Bizim temsil edilmemiz gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI HİÇ DÜŞÜNEN VAR MI?'

Açıklamalarını sürdüren Çilingiroğlu, federasyonun bu konularda yeterli adımları atmadığını öne sürdü.

Ünlü yorumcu, "Futbol asla futbol değildir dediğimiz bir ortamda Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek güçlü isimlere ihtiyaç var. Bunları hiç düşünen var mı?" sözleriyle eleştirilerini tamamladı.