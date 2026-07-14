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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ses getiren hamlelerinden birini gerçekleştirerek Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde mutlu sona ulaştığını bildirdi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Resmiyet kazanması halinde sarı lacivertli kulüp, tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Transferden ayrıca Manchester United'ın da sonraki satış maddesi sayesinde 10 milyon euronun üzerinde gelir elde edeceği aktarıldı.

4 YILLIK İMZA

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.

İngiliz yıldızın sarı-lacivertli kulüple Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalayacağı ifade edildi.