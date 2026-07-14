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Kaynak: İHA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın ne zaman başlayacağını açıkladı.

CENTCOM, Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın yarın TSİ 23.00’da başlayacağını duyurarak, "CENTCOM güçleri, İran limanları ve kıyı bölgelerine giden veya bu bölgelerden ayrılan gemilere yönelik abluka uygulayacak. ABD ordusu ise abluka kapsamını ihlal etmeyen tüm gemilerin bölgesel sulardaki seyrüseferini desteklemeyi sürdürecek" dedi.

ABD’nin İran’a daha önce 13 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında deniz ablukası uyguladığını hatırlatan CENTCOM, iki aylık süre boyunca kurallara uyan 140’tan fazla gemiyi alternatif rotalara yönlendirdiğini, kurallara uymayan 9 gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve insani yardım taşıyan 50’den fazla ticari geminin ablukadan geçişine izin verdiğini açıkladı.

CENTCOM, bölgede seyreden tüm denizcilere Denizcilere Duyurular (Notice to Mariners) yayınlarını takip etmelerini ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı bölgelerinde faaliyet gösterirken ABD Donanması ile irtibat kurmalarını tavsiye etti.