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Trabzonspor'da yeni sezon planlamasında geleceği merak konusu olan Denis Draguş için Romanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Romanya basınında yer alan haberlere göre; FCSB, 27 yaşındaki milli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırırken kulüp başkanı Gigi Becali transfer konusunda oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

'YÜZDE 90 İMZA ATACAK'

FCSB Başkanı Gigi Becali, teknik direktör Marius Şumudica ile görüştüğünü belirterek transferin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Becali, "Şumudica bana Denis'in geleceğini söyledi. Menajeriyle çözmesi gereken birkaç konu var ama yüzde 90 imza atacak. Sadece bazı mali detayların netleşmesini bekliyor." dedi.

REKOR MAAŞ TEKLİFİ

FCSB'nin Denis Draguş'a bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroya ulaşan bir maaş paketi sunduğu öne sürüldü.

Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Rumen futbolcu, ülkesinin lig tarihindeki en yüksek maaş alan oyuncularından biri olacak.

Teklifin yaklaşık 500 bin euroluk bölümünün garanti ücret, kalan kısmının ise Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonuslarından oluştuğu belirtildi.

TRABZONSPOR'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

27 yaşındaki Rumen milli futbolcu, Trabzonspor formasıyla beklentilerin altında kalırken geçtiğimiz sezonu Eyüpspor ve Gaziantep FK'da kiralık olarak geçirdi.