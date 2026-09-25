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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

76 aydır aralıksız artan gıda fiyatları yazın biraz yavaşlamasının ardından bu ay yüzde 2,73’lük yükselişle atağa geçti. Birleşik Kamu-İş’ in araştırmasına göre 9 ay önce asgari ücret yüzde 27 artırılırken, bu dönemde sadece gıda fiyatları yüzde 41,5 yükseldi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 52,3 OLDU

Dünyada gıda fiyatları en yüksek artan ilk dört ülke arasında yer alan Türkiye’de yaz aylarında nispeten yavaşlayan gıdadaki fiyat artışı eylül ayında yeniden hızlandı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın araştırmasına göre, gıda fiyatlarında 76 aydır süren aralıksız artış trendi, işsizler, emekliler, ücretliler ve dar gelirlilerin açlık ve yoksulluk riskini büyütmeye devam ediyor. Eylül ayında bir önceki aya göre gıda fiyatları yüzde 2,73’lük yükselişle atağa geçti. Yılın ilk dokuz aylık dönemindeki gıda enflasyonu yüzde 41,5’e ulaştı. Gıda fiyatları son bir yılda ise yüzde 52,3 oranında artış gösterdi.

AYLIKTA REKOR BAKLİYATIN

Ekmek-pirinç-un-bulgur harcamaları bir ayda yüzde 0,3 oranında artarken, et ve balık grubu harcamalarında ise yüzde 3,4 oranında artış yaşandı. Süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar yüzde 1,1, margarin ve sıvıyağ harcamaları ise yüzde 2,6 oranında yükseldi. Meyve fiyatlarının

yüzde 4,6 oranında arttığı eylülde taze sebze fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,9 oranında yükseliş kaydedildi. Bakliyat fiyatlarının yüzde 9,1 gibi oldukça yüksek oranda arttığı eylül ayında salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan işlenmiş gıdada fiyatlar yüzde 3,1 oranında yükseldi.

YILLIKTA SEBZE FİYATLARI

Ocak-Eylül döneminde ise ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 35,5, et-balık fiyatları yüzde 34,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 29,6 artış kaydetti. Bu dönemde yağ fiyatları yüzde 15,7, meyve fiyatları yüzde 54,1, sebze fiyatları ise yüzde 100,1 oranında yükseldi. Bakliyat fiyatları dokuz ayda yüzde 55,2 arttı. Son bir yıllık dönemde ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 45,6, et-balık fiyatları yüzde 49,2, meyve fiyatları yüzde 56,4, sebze fiyatlarında ise yüzde 137,6 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 55,2, diğer gıda fiyatları ise yüzde 29,4 oranında zamlandı.