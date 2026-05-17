MİRASYEDİ EVLAT GİBİ

32 ilde 71 sağlık alanı ve tesisinin özelleştirilmesine tepki gösteren Ankara Tabip Odası, "Kaynaklar özel sektöre aktarılıp devlet hastaneleri işlevsizleştirilerek tasfiye ediliyor. Hastaneyi şirket, hastayı müşteri gibi görüyorlar" açıklaması yaptı.

Tabip Odası, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 ildeki toplam 71 sağık alanı ve tesisinin özelleştirilmesini protesto etti.

Eylemde konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, "Şehir hastaneleri gibi şehrin dışına daha büyük hastaneler yaparak, şehir içindeki bu alanları tamamen özel sektöre terk etme planıdır bu. AKP iktidarı ne yazık ki mirasyedi evlat gibi davranmaktadır. Bu milletin 100 yılda biriktirdiklerini mirasyedi evlat edasıyla satıp, savmaktadır. Biz sağlık çalışanları olarak buna izin vermeyeceğiz" dedi.